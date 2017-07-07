От кибератаки вирусом Petya.A пострадали до 10% компьютеров в Украине

Такие сведения сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, передает Голос Америки.

Согласно его словам, 10 процентов - это только приблизительные данные, поскольку они не включают некоторых категорий компьютеров в коммерческих организациях.

При этом Шимкив отметил, что половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров вышли из строя безвозвратно.

Также он добавил, что, в частности, были поражены важные организации государственной инфраструктуры, однако в основном пострадали представители бизнеса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вирус-вымогатель Petya, который во вторник, 27 июня, поразивший крупнейшие компании Украины, Европы и США, уже добрался до Азии.