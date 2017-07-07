09:18 07.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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От кибератаки вирусом Petya.A пострадали до 10% компьютеров в Украине

По приблизительным подсчетам, в результате хакерской атаки, произошедшей 27 июня, было выведено из строя до 10 процентов частных, правительственных и корпоративных компьютеров.

От кибератаки вирусом Petya.A пострадали до 10% компьютеров в Украине

Такие сведения сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив, передает Голос Америки.

Согласно его словам, 10 процентов - это только приблизительные данные, поскольку они не включают некоторых категорий компьютеров в коммерческих организациях.

При этом Шимкив отметил, что половина зараженных правительственных и коммерческих компьютеров вышли из строя безвозвратно.

Также он добавил, что, в частности, были поражены важные организации государственной инфраструктуры, однако в основном пострадали представители бизнеса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", вирус-вымогатель Petya, который во вторник, 27 июня, поразивший крупнейшие компании Украины, Европы и США, уже добрался до Азии.


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