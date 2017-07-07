08:19 07.07.2017 | Происшествия | Новости
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Хакеры проникли в компьютерную сеть американских АЭС

Хакеры взломали компьютерные сети десятка американских электростанций.  

Хакеры проникли в компьютерную сеть американских АЭС

Об этом сообщает Bloomberg.

Известно, что компьютерные хулиганы проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

Согласно словам представителя АЭС, главным подозреваемым в кибератаке является Россия. 

При этом эксперты заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компьютеры десятков крупных компаний и госструктур подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Так, кибератака распространилась и на Финляндию, в часности.


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