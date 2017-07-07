Хакеры проникли в компьютерную сеть американских АЭС

Хакеры взломали компьютерные сети десятка американских электростанций.
Об этом сообщает Bloomberg.
Известно, что компьютерные хулиганы проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.
Согласно словам представителя АЭС, главным подозреваемым в кибератаке является Россия.
При этом эксперты заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", компьютеры десятков крупных компаний и госструктур подверглись атаке вируса-вымогателя Petya.A. Так, кибератака распространилась и на Финляндию, в часности.