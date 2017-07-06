07:42 06.07.2017 | Происшествия | Новости
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В ЦАР перевернулся грузовик с людьми, 80 человек погибли

В Центральноафриканской республике в четверг утром, 6 июля, грузовик, в кузове которого торговцы ехали на рынок, перевернулся.

В ЦАР перевернулся грузовик с людьми, 80 человек погибли

В результате дорожно-транспортного происшествия погибли, по меньшей мере, 78 человек. Как сообщает Reuters, ссылаясь на данные местных медиков, авария произошла неподалеку от города Бамбари.

На данный момент точно известно о 78 погибших, еще 72 человека получили травмы. По предварительным данным, причиной аварии стала перегрузка транспортного средства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Болгарии в среду, 5 июля, произошла масштабная авария. На автомагистрали Тракия, на участке София-Пазарджик, в 48 километрах от Софии, столкнулись более 40 автомобилей. В результате аварии пострадали 31 человек.


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