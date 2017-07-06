В Одесской области горело грузовое судно - ФОТО

Оно находилось на заводе в ожидании ремонта. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в городе Килия на территории Килийского Судостроительный-судоремонтного завода произошло задымление в кормовой части грузового судна.

Пожар начался после восьми часов вечера. Прибывшие на место возгорания спасатели, уставили, что огонь уже охватил надстройку на палубе площадью 250 квадратных метров. Уже к двум часам ночи пожарным удалось полностью ликвидировать пожар, затем была произведена разведка по защите и охлаждению оборудования судна, - подчеркнули в ведомстве.

Ликвидация возгорания продолжалась около четырех часов. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас устанавливаются причины пожара.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Усатово Одесской области в среду, 5 июля, на нефтебазе " Свитанок" взорвался бензовоз. После чего на базе начался пожар. По предварительным данным пострадал один человек.