13:20 06.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Мариуполе правоохранители изъяли 45 т контрафактной нефти - ФОТО

Работники СБУ совместно с полицией в Мариуполе конфисковали около 45 тонн фальсифицированных нефтепродуктов.

В Мариуполе правоохранители изъяли 45 т контрафактной нефти - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники осуществляли незаконное изготовление, хранение и сбыт горюче-смазочных материалов.

В результате проверки было изъято около 45 т нефтепродуктов на общую сумму свыше 1 млн гривен.

Согласно протоколу испытаний Научно-исследовательской лаборатории экспертиз, нефтепродукты не соответствуют требованиям ГОСТ.

В настоящее время правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники Брянской таможни в среду утром, 5 июля, не допустили вывоза из Украины крупной партии янтаря.Так, пограничники изъяли у гражданина Украины около 20 килограммов солнечного камня, которую мужчина пытался провезти в Россию без документов. 


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