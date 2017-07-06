В Мариуполе правоохранители изъяли 45 т контрафактной нефти - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники осуществляли незаконное изготовление, хранение и сбыт горюче-смазочных материалов.

В результате проверки было изъято около 45 т нефтепродуктов на общую сумму свыше 1 млн гривен.

Согласно протоколу испытаний Научно-исследовательской лаборатории экспертиз, нефтепродукты не соответствуют требованиям ГОСТ.

В настоящее время правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее сотрудники Брянской таможни в среду утром, 5 июля, не допустили вывоза из Украины крупной партии янтаря.Так, пограничники изъяли у гражданина Украины около 20 килограммов солнечного камня, которую мужчина пытался провезти в Россию без документов.