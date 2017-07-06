09:32 06.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Японии из-за наводнения без вести пропали 22 человека

На юго-западном японского острова Кюсю, где бушуют сильные дожди, по состоянию на утро четверга, 6 июля, без вести пропали 22 человека.

В Японии из-за наводнения без вести пропали 22 человека

Местная полиция сообщает об одном погибшем. Как сообщает издание Mainichi, в связи с чрезвычайной ситуацией местные власти выдали указ о срочной эвакуации 556 тысячам жителей префектур Асакура и Фукуока.

При этом на японском острове Кюсю из-за ливней, жители отрезаны от населенных пунктов и дорог. Поступают сообщения о том, что потоком унесло людей и машины. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Японию в ночь на вторник, 4 июля, обрушился тайфун " Нанмадол". Стихия бушует в городе Нагасаки на острове Кюсю. Местные власти уже отменили 43 авиарейса и начали эвакуировать людей.


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