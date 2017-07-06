В Японии из-за наводнения без вести пропали 22 человека

Местная полиция сообщает об одном погибшем. Как сообщает издание Mainichi, в связи с чрезвычайной ситуацией местные власти выдали указ о срочной эвакуации 556 тысячам жителей префектур Асакура и Фукуока.

При этом на японском острове Кюсю из-за ливней, жители отрезаны от населенных пунктов и дорог. Поступают сообщения о том, что потоком унесло людей и машины. В городе Хита водой смыло железнодорожный мост.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Японию в ночь на вторник, 4 июля, обрушился тайфун " Нанмадол". Стихия бушует в городе Нагасаки на острове Кюсю. Местные власти уже отменили 43 авиарейса и начали эвакуировать людей.