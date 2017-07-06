В Ивано-Франковской области в аварии погиб футболист Роман Стоцкий

27-летний бывший игрок "Прикарпатья" и подгорного "Оскара" не справился с управлением. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, Стоцкий двигаясь на автомобиле Daewoo Lanos в направлении Мукачево, не учел дорожную обстановку.

Он не выбрал безопасной скорости движения, отчего машину занесло и, в результате, она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Volkswagen Passat, за рулем которого находился 46-летний житель Бурштына.

От сильного удара водитель автомобиля Daewoo Lanos получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.. Другого водителя с диагнозом политравма доставили в областную больницу.

Информацию о смерти Роман Стоцкий подтверлил его одноклубник, вратарь ФК "Оскар" Михаил Макогон. Дружище, покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом, - прокомментировал изданию Макогон.

Напомним, как сообщал УРА-информ, бывший футболист "Ньюкасла" Тиоте умер после тренировки.