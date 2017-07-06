13:54 06.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100169136:Polishuk

На Закарпатье горел пригородный поезд - ФОТО

В Закарпатской области в четверг утром, 6 июля, на ходу загорелся пригородный поезд Тересва-Королево.

На Закарпатье горел пригородный поезд - ФОТО

На момент возгорания в нем находилось более 80 человек, машинист и его помощник. К счастью никто в происшествии не пострадал.

Как сообщила пресс-служба местного управления Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел около восьми часов утра на железнодорожном переезде в районе села Бороняво Хустского района. Как установили спасатели, в моторном отсеке поезда загорелось дизельное топливо.

В ведомстве также отметили, что 65 человек самостоятельно покинули поезд, еще 15 человек были эвакуированы сотрудниками ГосЧС.

Пожар был ликвидирован примерно за час. Поврежденный поезд был доставлен на станцию Хуст. Движение по железной дороге полностью восстановлено, - пояснили в ведомстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Усатово Одесской области в среду, 5 июля, на нефтебазе " Свитанок" взорвался бензовоз. После чего на базе начался пожар. По предварительным данным пострадал один человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив