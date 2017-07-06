08:35 06.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На водоемах Украины погибло 404 человека с начала 2017 года

В сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится, что с начала 2017 года на водоемах Украины погибли 404 человека. Также среди утонувших было 45 детей.

На водоемах Украины погибло 404 человека с начала 2017 года

По информации ГСЧС, за текущий год было спасено 296 человек, в том числе 64 ребенка. 

К примеру, спасатели в Хмельницком, 3 июля, во время патрулирования на р. Днестр помогли двум юношам добраться до берега. Так, в ходе спецоперации сотрудники ГСЧС выяснили, что парни вышли в плавание на надувной лодке, но из-за сильных порывов ветра и высокие волны начали тонуть.

В свою очередь в Кировоградской области спасатели получили сообщение о том, что в пруду возле пгт Александрийское находится тело мужчины. Специалисты ГСЧС передали погибшего правоохранителям.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан вести себя осторожно на водоемах. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее столичные работники ГСЧС извлекли труп человека из озера, которое находится в районе Дарницы.


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