На водоемах Украины погибло 404 человека с начала 2017 года

В сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям говорится, что с начала 2017 года на водоемах Украины погибли 404 человека. Также среди утонувших было 45 детей.
По информации ГСЧС, за текущий год было спасено 296 человек, в том числе 64 ребенка.
К примеру, спасатели в Хмельницком, 3 июля, во время патрулирования на р. Днестр помогли двум юношам добраться до берега. Так, в ходе спецоперации сотрудники ГСЧС выяснили, что парни вышли в плавание на надувной лодке, но из-за сильных порывов ветра и высокие волны начали тонуть.
В свою очередь в Кировоградской области спасатели получили сообщение о том, что в пруду возле пгт Александрийское находится тело мужчины. Специалисты ГСЧС передали погибшего правоохранителям.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан вести себя осторожно на водоемах.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее столичные работники ГСЧС извлекли труп человека из озера, которое находится в районе Дарницы.