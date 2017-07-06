На водоемах Украины погибло 404 человека с начала 2017 года

По информации ГСЧС, за текущий год было спасено 296 человек, в том числе 64 ребенка.

К примеру, спасатели в Хмельницком, 3 июля, во время патрулирования на р. Днестр помогли двум юношам добраться до берега. Так, в ходе спецоперации сотрудники ГСЧС выяснили, что парни вышли в плавание на надувной лодке, но из-за сильных порывов ветра и высокие волны начали тонуть.

В свою очередь в Кировоградской области спасатели получили сообщение о том, что в пруду возле пгт Александрийское находится тело мужчины. Специалисты ГСЧС передали погибшего правоохранителям.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям призывает граждан вести себя осторожно на водоемах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее столичные работники ГСЧС извлекли труп человека из озера, которое находится в районе Дарницы.