Двое чиновников "Укрзализныци" задержаны за вымогательство 150 тысяч долларов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы ГПУ, опять за вымогательство стала "Укрзализныця". На этот раз задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента А. Ященко. В часности, злоумышленники вымогали неправомерну выгоду в размере 150 тыс. долларов, подчеркнул Луценко.

По словам главы ГПУ, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подозревает ряд чиновников "Укрзализныци" в том, что они работали на Российскую Федерацию. Прокуратура также обвиняет ряд коммерческих предприятий в финансировании терроризма.