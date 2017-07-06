10:17 06.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Двое чиновников "Укрзализныци" задержаны за вымогательство 150 тысяч долларов

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о двух чиновников ПАО "Укрзализныця", которые попались на вымогательстве 150 тыс. долларов.

Двое чиновников

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам главы ГПУ, опять за вымогательство стала "Укрзализныця". На этот раз задержан начальник Департамента имущественных и земельных ресурсов А. Тимошенко и заместителя начальника юридического Департамента А. Ященко. В часности, злоумышленники вымогали неправомерну выгоду в размере 150 тыс. долларов, подчеркнул Луценко.

По словам главы ГПУ, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины подозревает ряд чиновников "Укрзализныци" в том, что они работали на Российскую Федерацию. Прокуратура также обвиняет ряд коммерческих предприятий в финансировании терроризма.


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