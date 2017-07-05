Во Львовской области произошло смертельное ДТП при участии бензовоза - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Как выяснили правоохранительные органы, 53-летний житель одного из сел Пустомытовского района, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Так, он совершил наезд на автомобиль "Пежо Боксер" под управлением 68-летнего львовянина.

В результате страшной аварии водитель микроавтобуса погиб на месте происшествия.

При этом еще трое пассажиров, среди которых двое детей, получили телесные травмы.

В свою очередь у 56-летнего мужчины медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, убойные ссадины головы и лица, и множественные переломы. На данный момент он госпитализирован в реанимационное отделение.

Кроме того, двоих детей также доставили в медицинское учреждение.

По этому поводу полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автобане в Баварии столкнулся рейсовый автобус с грузовиком, после чего загорелся и полностью выгорел. Также в результате происшествия 37 человек получили травмы различной степени тяжести.