В Запорожской области поезд раздавил легковушку, погибли три человека - ФОТО

В результате аварии погибла семья из трех человек. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, авария произошла на регулируемом не обустроенном железнодорожном переезде между станциями "Акимовка" и "Тащенак" после часу дня.

Пассажирский поезд №232 сообщением Геническ - Ивано-Франковск столкнулся с легковым автомобилем Cherry Kimo. Машина, в салоне которой находились двое взрослых и ребенок, пыталась переехать через колеи на запрещенный сигнал.

В итоге автомобиль получил удар от электровоза в левый бок, его кузов смят, но остался в горизонтальном положении поперек рельсового полотна. При этом поезд протянул машину 700 метров и шансов выжить людям в автомобиле не оставил.

На электровозе видимых повреждений нет, как и признаков схождения с рельсов. Пассажиры поезда также не пострадали.

В настоящее время движение железнодорожного транспорта на этом направлении остановлено. На месте происшествия работают спасатели.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области на трассе Киев – Чоп произошло смертельное столкновение бензовоза и микроавтобуса. В результате аварии есть один погибший и несколько пострадавших.