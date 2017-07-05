В Турции неизвестный захватил заложников, есть убитый и раненый

В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. Как сообщает местное издание Hurriyet, в Гемлике в районе провинции Бурса неизвестный мужчина напал на людей прямо в здании суда.

Во время попытки освободить заложника был убит один полицейский. Ранения получил адвокат Озгюр Аксой.

После инцидента большое количество полицейских команд и специальная оперативная группа из Бурсы были отправлены в Гемлик для проведения спецоперации.

Напомним, как сообщал УРА-Иформ, на юге Франции в ночь на вторник, 4 июля, двое неизвестных на мотоциклах открыли стрельбу по небольшой группе людей прямо на улице. После стрельбы стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента погиб один человек. Около шести человек были ранены.