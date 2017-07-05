09:59 05.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Ливии ракета попала на пляж, пять человек погибли

В столице Ливии Триполи в среду утром, 5 июля, ракета попала на общественный пляж.

В Ливии ракета попала на пляж, пять человек погибли

В результате трагедии пять человек погибли сразу же на месте происшествия. По предварительным данным 25 человек были ранены.

Как сообщает AFP, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения Ливии, взрыв произошел в восточной части города, на пляже, который находится перед аэропортом Митига. При этом источники в ведомстве, на условиях анонимности, сообщил, что пока не известно, было ли нападение на гражданских преднамеренным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Турции во вторник, 4 июля, неизвестный захватил заложника в здании суда. В результате инцидента один человек погиб, еще один получил ранения. Как сообщает местное издание Hurriyet, в Гемлике в районе провинции Бурса неизвестный мужчина напал на людей прямо в здании суда.


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