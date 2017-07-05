В Болгарии столкнулись 40 автомобилей - ФОТО, ВИДЕО

На автомагистрали Тракия, на участке София-Пазарджик, в 48 километрах от Софии, столкнулись более 40 автомобилей. В результате аварии пострадал 31 человек.

Как сообщает болгарское агентство Focus, все пострадавшие в массовом дорожно-транспортном происшествии доставлены в больницу. При этом четверо из них находятся в критическом состоянии.

На место происшествия выехали 13 машин скорой помощи. Предварительной причиной происшествия называют густой туман.

Вместе с тем, местные власти проверяют версию об ухудшении видимости в результате дыма от горящих свалок в Ихтимане. По информации болгарских журналистов видимость в момент аварии составляла один-два метра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 5 июля, в Мелитопольском районе Запорожской области пассажирский поезд раздавил легковушку. В результате аварии погибла семья из трех человек.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, авария произошла на регулируемом не обустроенном железнодорожном переезде между станциями "Акимовка" и "Тащенак" после часу дня.