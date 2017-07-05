Под Одессой на нефтебазе взорвался бензовоз, пострадал один человек

В селе Усатово Одесской области в среду, 5 июля, на нефтебазе "Свитанок" взорвался бензовоз.
После чего на базе начался пожар. По предварительным данным пострадал один человек.
Как сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас на нефтебазе, на которой свои нефтепродукты хранят компании SOCAR, АМИК и ОККО, горит цистерна.
Спасатели начали эвакуацию персонала нефтебазы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в среду утром, 5 июля, грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии один человек погиб. Еще троих скорая помощь увезла в больницу с травмами.