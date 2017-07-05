13:15 05.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Одессой на нефтебазе взорвался бензовоз, пострадал один человек

В селе Усатово Одесской области в среду, 5 июля, на нефтебазе "Свитанок" взорвался бензовоз.

Под Одессой на нефтебазе взорвался бензовоз, пострадал один человек

После чего на базе начался пожар. По предварительным данным пострадал один человек.

Как сообщает пресс-служба областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас на нефтебазе, на которой свои нефтепродукты хранят компании SOCAR, АМИК и ОККО, горит цистерна.

Спасатели начали эвакуацию персонала нефтебазы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Львовской области в среду утром, 5 июля, грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. В результате аварии один человек погиб. Еще троих скорая помощь увезла в больницу с травмами.


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