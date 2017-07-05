Под Черкассами легковое авто врезалось в полуприцеп, погибли четыре человека - ФОТО, ВИДЕО

В результате дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, авария произошла на автодороге Канев-Черкассы-Кременчуг.

Возле села Свидивок Черкасского района 60-летний водитель легкового автомобиля, в котором находились двое взрослых и годовалый ребенок, по неизвестным причинам врезался в полуприцеп. При этом удар был настолько сильным, что спасателям пришлось специальным оборудованием отключать подачу газа к двигателю, отсоединять аккумулятор и деблокировать погибших из салона искореженного автомобиля.

Сейчас полиция выясняет причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области поезд столкнулся с легковым автомобилем, три погибших. Инцидент случился в Мелитопольском районе на перегоне между станциями "Якимовка" и "Тащенак" на регулируемом необустроенном железнодорожном переезде.