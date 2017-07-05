22:15 05.07.2017 | Происшествия | Новости
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На заводе General Motors произошел взрыв, есть пострадавшие

В Соединенных Штатах Америки в среду, 5 июля, на заводе General Motors в Детройте штат Мичиган произошел взрыв.

На заводе General Motors произошел взрыв, есть пострадавшие

По предварительным данным есть пострадавшие. Как сообщает Fox News, вначале полиция заявила о "нескольких пострадавших", указав, что трое или более человек получили ранения. Позднее, пожарная служба сообщила, что только один человек был ранен.

Спасатели также отметили, что это был "не крупный инцидент", и что спасатели снижают свое присутствие на месте инцидента с десяти пожарных машин на месте до трех. Вместе с тем, в пресс-службе General Motors заявили, что травмы действительно получили три человека и один из них был доставлен в больницу.

В данный момент степень травмирования неизвестна. На заводе также пояснили, что все травмированные проводили ремонтные работы на заводе во время взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в селе Усатово Одесской области в среду, 5 июля, на нефтебазе " Свитанок" взорвался бензовоз. После чего на базе начался пожар. По предварительным данным пострадал один человек.


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