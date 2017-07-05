15:34 05.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине женщина порезала сожителя ножом

На Херсонщине мужчина, пострадавший от нападения своей сожительницы, сейчас пребывает в удовлетворительном состоянии.

На Херсонщине женщина порезала сожителя ножом

Так, на Херсонщине молодая женщина, защищаясь от своего сожителя, поранила его ножом. Сегодня такая информация была распространена отделом коммуникации Херсонщины. Согласно этим данным – мужчина получил ранение в области своей грудной клетки. Вскоре 36-летнего человека отвезли в больницу.

В медучреждении было диагностировано проникающее ножевое ранение области груди. Про это рассказали сегодня представители Национальной полиции. Оказалось, что ранения мужчине нанесла женщина 28-ми лет, которая от него защищалась. Это произошло по месту службы людей – на фермерском хозяйстве.

Как сообщал УРА-Информ, в Гидропарке мужчина получил ножевое ранение.


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