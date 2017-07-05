На Херсонщине женщина порезала сожителя ножом

Так, на Херсонщине молодая женщина, защищаясь от своего сожителя, поранила его ножом. Сегодня такая информация была распространена отделом коммуникации Херсонщины. Согласно этим данным – мужчина получил ранение в области своей грудной клетки. Вскоре 36-летнего человека отвезли в больницу.

В медучреждении было диагностировано проникающее ножевое ранение области груди. Про это рассказали сегодня представители Национальной полиции. Оказалось, что ранения мужчине нанесла женщина 28-ми лет, которая от него защищалась. Это произошло по месту службы людей – на фермерском хозяйстве.

Как сообщал УРА-Информ, в Гидропарке мужчина получил ножевое ранение.