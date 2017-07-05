11:16 05.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Черкасского полицейского будут судить за 3 тыс. долларов взятки

В Черкассах задержали начальника оперуполномоченного полиции за взятку в размеров 3000 долларов. 

Черкасского полицейского будут судить за 3 тыс. долларов взятки

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.

Отметим, что полицейский требовал взятку за непривлечение ее родственника к уголовной ответственности.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и отстранен от занимаемой должности. Таким образом, ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

"Бывший старший оперуполномоченный Черкасской полиции обвиняется во взяточничестве (ч.3 ст.368 УК Украины)", - подчеркнули правоохранетели.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Генеральная прокуратура Бразилии обвинила президент страны Мишеля Тэмера в получении взятки в особо крупном размере.


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