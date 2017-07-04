В Тулузе люди на мотоциклах обстреляли людей на улице, есть погибший и раненные

После стрельбы стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента погиб один человек. Около шести человек были ранены.

Как сообщает France3, происшествие произошло в городе Тулуза на юге Франции после полуночи. По данным врачей состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Вместе с тем в полиции сообщили, что одним из атаковавших был человек, "облаченный в традиционную одежду мусульман", а другим была женщина. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и заместитель прокурора города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции в городе Авиньон неизвестные обстреляли толпу у мечети Аррахма, пострадали по меньшей мере восемь человек, среди которых ребенок.