07:55 04.07.2017 | Происшествия | Новости
100168969:Polishuk

В Тулузе люди на мотоциклах обстреляли людей на улице, есть погибший и раненные

На юге Франции в ночь на вторник, 4 июля, двое неизвестных на мотоциклах открыли стрельбу по небольшой группе людей прямо на улице.

В Тулузе люди на мотоциклах обстреляли людей на улице, есть погибший и раненные

После стрельбы стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента погиб один человек. Около шести человек были ранены.

Как сообщает France3, происшествие произошло в городе Тулуза на юге Франции после полуночи. По данным врачей состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Вместе с тем в полиции сообщили, что одним из атаковавших был человек, "облаченный в традиционную одежду мусульман", а другим была женщина. Сейчас на месте работают сотрудники полиции и заместитель прокурора города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во Франции в городе Авиньон неизвестные обстреляли толпу у мечети Аррахма, пострадали по меньшей мере восемь человек, среди которых ребенок.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив