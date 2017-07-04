В Николаевской области ночью рухнуло здание школы - ФОТО, ВИДЕО

К счастью, жертв и пострадавших нет. Как сообщает оперативно-диспетчерская служба Главного управления Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел в общеобразовательной школе № 1 города Новый Буг. Тут частично рухнула наружной стены и перекрытия между первым, вторым и третьим этажами.

Сейчас на месте происшествия собрано внеочередное заседание районной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором был решен вопрос об ограничении доступа в здание, привлечение специалистов по строительной организации для определения степени разрушения и определения факторов, которые к этому привели.

По состоянию на утро вторник на месте обрушения работает штаб по ликвидации последствий происшествия.

При этом очевидцы в социальной сети сообщают, что сначала начали падать окна на первом этаже здания, а потом "обвалились все три этажа". Обвал начался ближе к десяти часов вечера понедельника.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее в Кривом Роге Днепропетровской области из-за обрушения бетонной плиты погибли два человека.