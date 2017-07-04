21:32 04.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луцке горела трансформаторная подстанции, половина города осталось без света

В Луцке во вторник, 4 июля, на одной из трансформаторных подстанций произошел пожар.

В Луцке горела трансформаторная подстанции, половина города осталось без света

В результате пожара без света осталась половина города. На улицах образовались пробки в связи с остановкой электротранспорта.

Как сообщают местные СМИ, пожар начался на центральном рынке. По словам начальника первой пожарно-спасательной части Ивана Онопчука, такой пожар является нетипичным для города.

К счастью, во время пожара никто не пострадал, однако полностью обесточены несколько районов города, а из-за остановки троллейбусов на улице образовались пробки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области на предприятии по переработке нефтепродуктов произошло сильное возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.


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