В Луцке горела трансформаторная подстанции, половина города осталось без света

В результате пожара без света осталась половина города. На улицах образовались пробки в связи с остановкой электротранспорта.

Как сообщают местные СМИ, пожар начался на центральном рынке. По словам начальника первой пожарно-спасательной части Ивана Онопчука, такой пожар является нетипичным для города.

К счастью, во время пожара никто не пострадал, однако полностью обесточены несколько районов города, а из-за остановки троллейбусов на улице образовались пробки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области на предприятии по переработке нефтепродуктов произошло сильное возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.