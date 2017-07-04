13:15 04.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской области горела нефтебаза - ФОТО

В Харьковской области на предприятии по переработке нефтепродуктов произошло сильное возгорание. В результате инцидента никто не пострадал.

В Харьковской области горела нефтебаза - ФОТО

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отметим, что на момент прибытия спасательной бригады горели шесть пластиковых емкостей и 15 бочек в пять ячейках на общей площади 110 кв. м.

При этом очаг пожара находился в технической емкости с мазутом объемом 20 куб. м.

Также спасатели выяснили, что произошла утечка горючей жидкости. Кроме того, эта жидкость разлилась и горела на площади 150 кв. м. В связи с этим существовала угроза выброса нефтепродуктов.

"Вокруг горящей емкости была нескошенная сухая трава, которая тоже начала гореть. Фронт пламени распространился на место хранения пластиковых емкостей объемом 1 куб. м и 200-литровых металлических бочек с мазутом, которые находились под открытым небом", - сообщили в ведомстве.

Главная причина возникновения пожара пока не установлена. 

В настоящее время пострадавших и травмированных нет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на Херсонщине горело 20 гектаров леса.  Пожар начался около трех часов дня в понедельник, 3 июля.


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