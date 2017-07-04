В Японии бушует тайфун "Нанмадол", отменено более 40 авиарейсов

Стихия бушует в городе Нагасаки на острове Кюсю. Местные власти уже отменили 43 авиарейса и начали эвакуировать людей.

Как сообщает телекомпания NHK, отменены также ряд паромов. При этом власти утверждают, что на движение железнодорожного транспорта тайфун пока не влияет.

Вместе с тем синоптики сообщают, что тайфун "Нанмандол" возник еще в воскресенье южнее префектуры Окинава. Сейчас он набирая силу, двигался в сторону Японского архипелага. Утром во вторник он обрушился на остров Кюсю в районе города Нагасаки. Тут уже рекомендовано к эвакуации 23 тысячам человек.

Давление в центре тайфуна составляет 985 гектопаскалей. Скорость ветра в центре достигает 30 метров в секунду, при порывах до 40 метров в секунду. Сейсмологи также предупреждают, что к утру среды тайфун может достичь восточного побережья острова Хонсю, где находится Токио.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Китая, где уже неделю идут ливни и образовалось наводнение, в результате стихийного бедствия погибли 15 человек. При этом десятки тысяч человек местные власти были вынуждены эвакуировать в более безопасные районы.