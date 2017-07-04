На Закарпатье во время движения загорелся автобус - ФОТО

К счастью, пассажиры успели выбежать и никто из них не пострадал. Как сообщает местное издание Мукачево.нет, маршрутка Мукачево-Пузнякивцы ехала в Мукачево.

По дороге ее пассажиры почувствовали запах дыма. Через мгновение в салоне автобуса появился огонь.

При этом по словам свидетелей, водитель маршрутки огнетушителя не имел и ему пришлось просить его у водителя авто, которое проезжали рядом. На место были вызваны пожарные, приехали два авто спасателей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на воскресенье, 2 июля, в центре Одессы взорвали иномарку, которая принадлежит бывшему депутату города. В результате происшествия пострадавших не обнаружено. Самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль на парковке.