Лесной пожар в Херсонской области потушили - ФОТО

Во вторник, 10:35 огонь полностью пожар, который возник 3 июля вблизи села Чулаковка Голопристанского района, полностью ликвидирован. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, огонь потушили благодаря авиации, так как для воздушной разведки и тушения пожара были привлечены самолет АН-32П и вертолет МИ-8 Министерства обороны Украины.

Напомним, по состоянию на семь часов утра 4 июля пожар удалось локализировать.

Как сообщал УРА-Информ, 3 июля около трех часов дня возле села Чулаковка Голопристанского района произошло возгорани лесной подстилки и молодняка сосны отдельными ячейками на площади около 20 геутаров на территории Чулакивского лесничества.