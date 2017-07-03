Во Франции неизвестные обстреляли людей возле мечети

В результате инцидента пострадали по меньшей мере восемь человек. По предварительным данным среди пострадавших есть ребенок.

Как сообщает местное издание La Provence, инцидент произошел после полуночи по киевскому времени. Два человека в масках, вооруженные пистолетом и винтовкой, подъехали к мечети на автомобиле Renault Clio.

Один из них вышел из машины и открыл огонь в тот момент, когда люди выходили из здания. После нападения стрелки скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Скорая помощь увезла в больницу четыре человека, еще четверо получили легкие ранения и врачи оказали им помощь на месте происшествия. Среди раненных семья из четырех человек, которая находилась в доме в 50 метрах от места стрельбы. Трое членов семьи были задеты шрапнелью. Семилетняя девочка получила ранения.

В местной полиции исключают возможность террористической атаки. Там рассматривают версию ссоры между молодыми людьми.​

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на юге Лондона в воскресенье, 2 июля, автомобиль на большой скорости протаранил группу подростков. В результате аварии погибла 16-летняя девушка. Скорая помощь шесть человек увезла в больницу. Как сообщает BBC, по оценке медиков, жизни раненых ничего не угрожает.