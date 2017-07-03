В центре Одессы взорвалась машина - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной полиции. Как выяснили правоохранители, самодельное взрывное устройство было заложено под автомобиль на парковке. Так, неизвестные взорвали авто Toyotа Camry на открытой парковке примерно в 2:30 ночи.

Также после подрыва авто остались осколки стекла и фрагменты кузова автомобиля. С места происшествия изъяты все необходимые фрагменты и направлены на проведение соответствующих экспертиз.

К счастью, во время взрыва никто не пострадал. Сейчас полиция начала уголовное производство за умышленное повреждение имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на участке газопровода Китай - Мьянма в провинции Гуйчжоу прогремел взрыв.