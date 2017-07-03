В США упал двухмоторный самолета, шесть человек погибли

В результате крушение погибли шесть человек. Как сообщает телеканал WSAW-TV, ссылаясь на данные местных властей, самолет направлялся из Чикаго в Канаду.

Он стал резко терять высоту, после чего с ним пропала связь. Обломки с самолета были найдены в понедельник утром на шоссе около поселка Гармони. Сейчас полиция выясняет причины крушения.

Вместе с тем в полиции заверили, что пилот Cessna 421 имел разрешение для управления самолетом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Калифорнии потерпел крушение легкомоторный самолет, в результате чего пострадали два человека. Двухмоторный самолет Cessna 310, на борту которого находились мужчина и женщина вылетел из аэропорта Джона Уэйна. Во время полета пилот обнаружил неисправность и попытался вернуться на взлетно-посадочную полосу, однако это ему не удалось.