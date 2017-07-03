В Китае взорвался газопровод, восемь человек погибли

В результате инцидента, по предварительным данным, восемь человек погибли. Еще около 35 пострадали.

Как сообщает китайское издание Xinhua, в последние дни в уезде Цинлун прошли сильные ливни, что привело к обвалу грунта. Масса земли повредила газопровод, а затем началась утечку газа и взрыв.

Как сообщили в штабе по ликвидации последствий аварии, среди 35 пострадавших восемь человек получили тяжелые травмы, состояние еще четверых оценивается как критическое. Все пострадавшие были доставлены в больницы. К настоящему времени утечка газа локализована, пожар потушен. Вместе с тем местные власти эвакуировали людей из близлежащих районах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае в провинции Хунань из-за сильных дождей и наводнений с 22 июня власти эвакуировали свыше 260 тысяч человек.