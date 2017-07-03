В Китае наводнение унесло жизни 15 человек

В результате стихийного бедствия, которое длилось последние несколько дней, погибли 15 человек. При этом десятки тысяч человек местные власти были вынуждены эвакуировать в более безопасные районы.

Как сообщаю местные СМИ, в провинции Гуанси семь человек погибли, трое считаются пропавшими без вести. Более 23 тысяч человек эвакуированы.

В соседней провинции Хунань погибли восемь человек, еще более 300 тысяч человек эвакуированы.

Напомним, наводнение началось после проливных дождей. Согласно прогнозу Китайской метеорологической службы, в ближайшее время прогнозируется увеличение количества осадков.

Как сообщал УРА-Информ, в Китае в ночь на понедельник, 3 июля, на участке газопровода Китай - Мьянма в провинции Гуйчжоу прогремел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, восемь человек погибли. Еще около 35 пострадали. Как сообщает китайское издание Xinhua, в последние дни в уезде Цинлун прошли сильные ливни, что привело к обвалу грунта. Масса земли повредила газопровод, а затем началась утечку газа и взрыв.