В Черновицкой области сгорел дом, погибло двое детей

В результате инцидента погибли двое детей. Как сообщает Государственный служба по чрезвычайным ситуациям, на момент прибытия пожарных огонь охватил почти все здание.

При этом соседи, которые вызвали спасателей, сообщили, что в доме могут находиться дети. Однако спасти их не удалось.

Спасатели нашли в помещении тела без признаков жизни. Сейчас полиция устанавливает причины возгорания.

Напомним, по состоянию на субботу, 1 июля, пожар в зоне отчуждения Киевской области Чернобыльской зоне) ликвидирован.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне отчуждения Чернобыльской зоны Киевской области на территории Лубянского лесничества загорелся лес. Пожар начался при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Тут загорелись порубочны остатки древесины и лесной подстилки.