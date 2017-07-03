03:00 03.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области сгорел дом, погибло двое детей

В ночь на воскресенье, 2 июля, в поселке Берегомет Черновицкой области сгорел дом.

В Черновицкой области сгорел дом, погибло двое детей

В результате инцидента погибли двое детей. Как сообщает Государственный служба по чрезвычайным ситуациям, на момент прибытия пожарных огонь охватил почти все здание.

При этом соседи, которые вызвали спасателей, сообщили, что в доме могут находиться дети. Однако спасти их не удалось.

Спасатели нашли в помещении тела без признаков жизни. Сейчас полиция устанавливает причины возгорания.

Напомним, по состоянию на субботу, 1 июля, пожар в зоне отчуждения Киевской области Чернобыльской зоне) ликвидирован.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне отчуждения Чернобыльской зоны Киевской области на территории Лубянского лесничества загорелся лес. Пожар начался при проведении технологической вырубки леса для прокладки железной дороги. Тут загорелись порубочны остатки древесины и лесной подстилки.


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