В Баварии туристический автобус врезался в грузовик, десятки пострадавших

На автобане в Баварии столкнулся рейсовый автобус с грузовиком, после чего загорелся и полностью выгорел. Также в результате происшествия 37 человек получили травмы различной степени тяжести.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
В настоящее время пока неизвестно, есть ли погибшие среди пострадавших.
По информации полиции, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. При этом в автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.
Сейчас автобан в Баварии полностью перекрыт. Кроме того, задействованы спасательные вертолеты.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Татарстане автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли.