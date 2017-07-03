В Баварии туристический автобус врезался в грузовик, десятки пострадавших

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время пока неизвестно, есть ли погибшие среди пострадавших.

По информации полиции, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. При этом в автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

Сейчас автобан в Баварии полностью перекрыт. Кроме того, задействованы спасательные вертолеты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Татарстане автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли.