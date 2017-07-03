11:59 03.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Баварии туристический автобус врезался в грузовик, десятки пострадавших

На автобане в Баварии столкнулся рейсовый автобус с грузовиком, после чего загорелся и полностью выгорел. Также в результате происшествия 37 человек получили травмы различной степени тяжести.

В Баварии туристический автобус врезался в грузовик, десятки пострадавших

Об этом сообщает Deutsche Welle.

В настоящее время пока неизвестно, есть ли погибшие среди пострадавших.

По информации полиции, автобус, направлявшийся с севера Германии в сторону Нюрнберга, наехал на медленно двигавшуюся фуру. При этом в автобусе находилось 46 пассажиров и два водителя.

Сейчас автобан в Баварии полностью перекрыт. Кроме того, задействованы спасательные вертолеты.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Татарстане автобус врезался в грузовик, 13 человек погибли. 


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