10:56 03.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Сегодня по всей Украине ожидаются грозы, шквалы и град

В результате осложнения погодных условий по всей территории нашей страны ожидаются грозы и шквалы.

Сегодня по всей Украине ожидаются грозы, шквалы и град

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По словам спасателей, в Украине ожидаются грозы, шквальный ветер и град.

"3 июля в южных, ночью и в восточных, днем и в западных областях местами гроза, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Украину надвигается жара. Только в южных и восточных областях страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза. На остальной территории синоптики осадков не обещают. 


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