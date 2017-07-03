На Закарпатье мужчина пытался сжечь сам себя

Так, на Закарпатье мужчина, который предпринял попытку сжечь сам себя, был доставлен в итоге в отделение реанимации местной больницы. Инцидент произошел в поселке Лопухов на Закарпатье. Мужчина 1967-го года рождения поджег сам себя, приняв решение совершить самоубийство.

Такие сведения распространил сайт mukachevo.net, ссылаясь на сведения ГУ Нацполиции Закарпатья - Татьяну Щеголеву. Человека, облившего себя горючей жидкостью, уже доставили в отделение Тячевской больницы – мужчина получил серьезные ожоги тела. Данные про случившееся также передали в полицию.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионер совершил самоубийство на Харьковщине.