16:13 03.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье мужчина пытался сжечь сам себя

На данный момент мужчина, который пробовал сжечь сам себя, был направлен в больницу.

На Закарпатье мужчина пытался сжечь сам себя

Так, на Закарпатье мужчина, который предпринял попытку сжечь сам себя, был доставлен в итоге в отделение реанимации местной больницы. Инцидент произошел в поселке Лопухов на Закарпатье. Мужчина 1967-го года рождения поджег сам себя, приняв решение совершить самоубийство.

Такие сведения распространил сайт  mukachevo.net, ссылаясь на сведения ГУ Нацполиции Закарпатья - Татьяну Щеголеву. Человека, облившего себя горючей жидкостью, уже доставили в отделение Тячевской больницы – мужчина получил серьезные ожоги тела. Данные про случившееся также передали в полицию.

Как сообщал УРА-Информ, пенсионер совершил самоубийство на Харьковщине.


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