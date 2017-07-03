04:00 03.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Львовщине в аварии пострадали четыре пассажира автобуса

В Львовской области в воскресенье, 2 июля, перевернулся автобус с пассажирами.

На Львовщине в аварии пострадали четыре пассажира автобуса

В результате аварии пострадали четверо пассажиров. Как сообщается отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в области, дорожно-транспортное происшествие произошло после полудня в селе Нежухив Стрийского района.

По данным полиции, 30-летний водитель рейсового автобуса "Косив-Трускавец" не справился с управлением транспортным средством.

На момент аварии в салоне машины находились 12 пассажиров. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Полиция сейчас устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу доставили пять человек. Авария случилась на трассе Львов-Рогатин вблизи Старого Села.


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