На Львовщине в аварии пострадали четыре пассажира автобуса

В результате аварии пострадали четверо пассажиров. Как сообщается отдел коммуникации главного управления Национальной полиции Украины в области, дорожно-транспортное происшествие произошло после полудня в селе Нежухив Стрийского района.

По данным полиции, 30-летний водитель рейсового автобуса "Косив-Трускавец" не справился с управлением транспортным средством.

На момент аварии в салоне машины находились 12 пассажиров. Всех пострадавших скорая помощь увезла в больницу. Полиция сейчас устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого в больницу доставили пять человек. Авария случилась на трассе Львов-Рогатин вблизи Старого Села.