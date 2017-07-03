На Львовщине столкнулись две иномарки, один человек погиб

В результате аварии погиб один человек. Еще десять человек получили ранения.

Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, дорожно-транспортное происшествие произошло около 23 часов в поселке Городок.

Тут на улице Львовская произошло лобовое столкновение Renault Trafic и Mercedes. После сильного удара житель села Мшана Городокского района от полученных травм скончался на месте происшествия.

Десять человек, среди которых есть один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Всех пострадавших скорая помощь везла в больницу.

После обследования пять человек были госпитализированы, двоих после оказания необходимой медицинской помощи, отправили для амбулаторного лечения по месту жительства. Еще троих пострадавших врачи отпустили домой. Причины аварии сейчас устанавливается полицией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Львовской области в воскресенье, 2 июля, перевернулся автобус с пассажирами. В результате аварии пострадали четверо пассажиров.