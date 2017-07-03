На Херсонщине горит 20 гектаров леса - ФОТО

На данный момент площадь возгорания составляет около 20 гектаров. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, лес горит возле села Чулаковка Голопристанского района.

На территории Чулаковского лесничества загорелась лесная подстилка и молодые насаждения сосны. По состоянию на девять часов вечера с огнем боролись 86 спасателей с помощью 25 единиц специальной техники. К тушению пожара также привлечена авиация, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области горел лес. Пожар начался в четверг, 29 июня на территории Лубянского лесничества. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.