21:55 03.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Херсонщине горит 20 гектаров леса - ФОТО

В Херсонской области горит лес. Пожар начался около трех часов дня в понедельник, 3 июля.

На Херсонщине горит 20 гектаров леса - ФОТО

На данный момент площадь возгорания составляет около 20 гектаров. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, лес горит возле села Чулаковка Голопристанского района.

На территории Чулаковского лесничества загорелась лесная подстилка и молодые насаждения сосны. По состоянию на девять часов вечера с огнем боролись 86 спасателей с помощью 25 единиц специальной техники. К тушению пожара также привлечена авиация, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции в Киевской области горел лес. Пожар начался в четверг, 29 июня на территории Лубянского лесничества. Площадь возгорания достигла 25 гектаров.


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