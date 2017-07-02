В Николаевской области иномарка врезалась в дерево, один человек погиб

В результате аварии погиб один человек. Еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра в городе Новая Одесса. Тут на улице Центральная Chevrolet Aveo столкнулся с деревом. На месте аварии погибла женщина-пассажир иномарки, а среди пострадавших есть семилетняя девочка.

При этом спасатели с помощью бензорезателя и гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали врачам, которые отвезли его и девочку в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Татарстане в ночь на воскресенье, 2 июля, пассажирский автобус врезался в грузовик. В результате аварии погибли 13 человек. 12 пассажиров получили травмы различной степени.