23:26 02.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области иномарка врезалась в дерево, один человек погиб

В Николаевской области в воскресенье, 2 июля, по неизвестным пока причинам автомобиль Chevrolet Aveo врезался в дерево.

В Николаевской области иномарка врезалась в дерево, один человек погиб

В результате аварии погиб один человек. Еще двое получили травмы.

Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, дорожно-транспортное происшествие произошло около девяти часов утра в городе Новая Одесса. Тут на улице Центральная Chevrolet Aveo столкнулся с деревом. На месте аварии погибла женщина-пассажир иномарки, а среди пострадавших есть семилетняя девочка.

При этом спасатели с помощью бензорезателя и гидравлического инструмента деблокировали мужчину и передали врачам, которые отвезли его и девочку в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Татарстане в ночь на воскресенье, 2 июля, пассажирский автобус врезался в грузовик. В результате аварии погибли 13 человек. 12 пассажиров получили травмы различной степени.


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