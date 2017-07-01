12:26 01.07.2017 | Происшествия | Новости
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В Польше задержали преступников, среди которых были украинцы

Сотрудники Бещадского отдела пограничной службы Польши (BOSG) из Перемышля обезвредили организованную преступную группу, которая незаконно занималась изготовлением и торговлей табаком и сигаретами.

В Польше задержали преступников, среди которых были украинцы

Об этом передает " Польское радио".

Пресс-секретарь BOSG майор Эльжбета Пикор сообщила, что в общей сложности были задержаны: 11 поляков, 2 граждан Украины, 1 гражданин Болгарии и 1 гражданин Армении. Акция по задержанию членов банды проходила на территории пяти воеводств: Великопольского, Любуского, Подляшского, Люблинского и Лудзкого.

Осуществлены обыски в нескольких десятков помещениях по всей Польше, где обнаружено большое количество денег в разной валюте, 10 единиц оружия, 63 грамма амфетамина, 9 граммов гашиша, а также незаконные сигареты и табак.

Подозреваемым предъявлено обвинение в управлении и участии в организованной преступной группе, хранении наркотиков и в совершении уголовных налоговых правонарушений.

Как ранее сообщал УРА-Информ, в Киеве задержаны преступники, незаконно перепродавшие 31 квартиру.


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