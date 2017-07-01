В Николаеве полиция взяла штурмом квартиру вооруженных преступников - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Николаевской области.

По словам правоохранителей, в магазине секонд-хенда неизвестные лица ранили из обреза ружья и травматического пистолета предпринимателя и забрали его сумку, где было 275 тыс. гривен и 5 тыс. долларов.

В результате мужчина получил непроникающее ранение в живот, а также в кисть, что повлекло ампутацию пальца. Однако на данный момент его жизни ничего не угрожает.

"После совершения преступления злоумышленники начали убегать", - отметил начальник управления уголовного розыска ГУНП Игорь Павлюк.

При этом Павлюк добавил, что одного преступника удалось поймать. Тем не менее другой злоумышленник скрылся, но правоохранители успели заметить, в какой из подъездов многоэтажки он забежал. В связи с этим сотрудники полиции заблокировали все входы и выходы в доме.

Так, в квартире были найдены обрез ружья, патроны, одежда, сумка с документами и личными вещами, которую злоумышленники вырвали у потерпевшего.

"Есть основания полагать, что задержанные мужчины являются теми самыми преступниками, которые недавно совершили вооруженное нападение на магазин секонд-хенда на пр. Центральный", - подчеркнул полицейский.

В настоящее время двое мужчин 48 и 50 лет, задержаны. Следователями проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой). Кроме того, им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Запорожье бывшие милиционеры занимались грабежом. Они получали от информаторов данные о получении гражданами крупных сумм наличности, а затем, переодеваясь в форму приходили к ним домой и, угрожая оружием, а также физической расправой, отбирали все деньги.