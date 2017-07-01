22:15 01.07.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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"Ощадбанк" обещает восстановить работу всех отделений 3 июля

Государственный "Ощадбанк" после масштабной вирусной атаки планирует возобновить работу всех своих отделений с 3 июля.

Об этом сообщает пресс-служба банка. Согласно недавно полученным сведениям, функциональность сервисов банка восстановлена практически в полном объеме.

Интересно, что "Ощадбанк имеет наибольшую сеть учреждений. В связи с этим важность задачи по восстановлению их полноценного функционала была беспрецедентной по сравнению с другими банками страны.

К слову, 3 июля, все 3500 отделений банка одновременно заработают в обычном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за май 2017 года сократились на 8,6 млрд грн, или на 0,7%, – до 1,249 трлн грн по состоянию на 1 июня.


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