"Ощадбанк" обещает восстановить работу всех отделений 3 июля

Об этом сообщает пресс-служба банка. Согласно недавно полученным сведениям, функциональность сервисов банка восстановлена практически в полном объеме.

Интересно, что "Ощадбанк имеет наибольшую сеть учреждений. В связи с этим важность задачи по восстановлению их полноценного функционала была беспрецедентной по сравнению с другими банками страны.

К слову, 3 июля, все 3500 отделений банка одновременно заработают в обычном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за май 2017 года сократились на 8,6 млрд грн, или на 0,7%, – до 1,249 трлн грн по состоянию на 1 июня.