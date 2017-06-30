В Тбилиси ливень вызвал наводнение, ураган оставил без света жителей Рустави

Сильный ливень с ураганным ветром создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы и ее окрестностях. В городе образовалось наводнение, которое ограничило передвижение транспорта.

Как сообщают местные СМИ, в центральной части грузинской столицы, а также в районах Самгори и Исани, поселке Варкетили водные потоки покрыли дороги, подвалы и первые этажи домов. Сейчас на месте происшествия работают бригады Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Министерства внутренних дел Грузии, которые уже приступили к откачке водной массы из затопленных зданий.

Стихийное бедствие создало также проблемы на дорогах. На автомобильной трассе в направлении Рустави в районе Поничала, а также на дороге, ведущей в Кахетию, в районе села Гомбори сошли оползни.

На нескольких участках из-за сильного ветра вырванные с корнем деревья упали на автомобили, в которых, к счастью, никто не оказался.

Вместе с тем, по данным местных властей, ураган повредили 110-киловольтную линию электропередачи в городе Рустави. На данные момент большая часть одного из крупных индустриальных центров страны, остается без света.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на вторник, 27 июня, на юге Хмельницкой области пронесся мощный ураган. Стихийное бедствие сопровождалось сильным ветром, ливнем и местами градом. В результате неблагоприятных погодных условий в области обесточены 35 населенных пунктов, повреждены 18 линий электропередач 10 кВ и повалены десятки деревьев.