В Париже мужчина намеревался "задавить" людей перед мечетью

К счастью, во время инцидента никто не пострадал, поскольку машина не смогла выехать через ограждающие барьеры. Как сообщают местные СМИ, полиция уже арестовала мужчину.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Вместе с тем мужчина заявил, что хочет отомстить мусульманам за нападения, связанные с группировкой ИГИЛ, в результате которых на протяжении прошлых лет в Париже погибло много людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 19 июня возле одной из мечетей Лондона фургон въехал в толпу людей, которые праздновали священный месяц Рамадан. В результате инцидента погиб один человек, десять получили ранения. Как отметили в полиции, все пострадавшие были мусульмане.