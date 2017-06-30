08:33 30.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Париже мужчина намеревался "задавить" людей перед мечетью

В пригороде Парижа в четверг, 29 июня, мужчина пытался въехать в толпу людей, которые собрались перед мечетью.

В Париже мужчина намеревался

К счастью, во время инцидента никто не пострадал, поскольку машина не смогла выехать через ограждающие барьеры. Как сообщают местные СМИ, полиция уже арестовала мужчину.

Мотивы нападавшего пока неизвестны. Вместе с тем мужчина заявил, что хочет отомстить мусульманам за нападения, связанные с группировкой ИГИЛ, в результате которых на протяжении прошлых лет в Париже погибло много людей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ночь на 19 июня возле одной из мечетей Лондона фургон въехал в толпу людей, которые праздновали священный месяц Рамадан. В результате инцидента погиб один человек, десять получили ранения. Как отметили в полиции, все пострадавшие были мусульмане.


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