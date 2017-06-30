В Хмельницкой области ликвидирован подпольный цех фальсифицированного алкоголя - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГФС. Как выяснили сотрудники строгого порядка, злоумышленники разливали фальсифицированный алкоголь в упаковки bag-in-box и продавали через службы доставки.

Во время обысков правоохранители изъяли почти 3 тыс. литров спирта и более 1,4 тыс. литров фальсификата на общую сумму более 765 тыс. грн.

Кроме того, было изъято оборудование, черновые записи, а также около 90 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте.

На данный момент задержаны трое организаторов незаконной деятельности. По данному факту открыто уголовное производство по ст.28 и ст.204 УК Украины.

Сейчас преступникам сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Сумской области полиция при поддержке налоговиков изъяла из незаконного оборота более пяти тысяч литров фальсификата алкоголя.