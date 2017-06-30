14:29 30.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове легковушка врезалась в трамвай, есть пострадавшие - ФОТО

В Харькове, в пятницу утром, 30 июня, автомобиль протаранил трамвай.

В Харькове легковушка врезалась в трамвай, есть пострадавшие - ФОТО

В результате аварии два человека попали в больницу. Как сообщает директор Департамента по вопросам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, дорожно-транспортное происшествие произошло на остановке в районе перекрестка Плехановской и Молочной.

На момент аварии пассажиры выходили из трамвая. В итоге мужчина получил перелом ноги, а женщина - травму головы, - рассказал Сидоренко, добавив, что водитель и пассажир легковушки тоже пострадали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 26 июня, на Броварском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием бензовоза. О жертвах и пострадавших пока не говорится.


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