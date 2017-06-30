В Донецке прогремел взрыв, разрушена часть университета - ФОТО

В результате происшествия была разрушена часть актового зала, а также библиотека здания, расположенного на бульваре Шевченко. По предварительным данным с места происшествия, есть погибшие.

Ведется учет раненых, на месте им оказывается вся необходимая помощь. Как сообщил источник в экстренных службах так называемой Донецкой народной республики, причиной взрыва могло стать срабатывание самодельного взрывного устройства.

По предварительным данным, происшедшее квалифицируется как теракт, направленный против гражданского населения республики. Согласно предварительным данным, могла сработать закладка - самодельное взрывное устройство, - пояснил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, о сильном взрыве в Донецке сообщалось 2 февраля. Сильный толчок почувствовали во всех районах города. У некоторых в квартирах вылетели окна, упали вещи с полок. В машинах сработали сигнализации.