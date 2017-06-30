В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, к тушению привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством и два самолета Ан-32П.

Всего к тушению пожара привлечены 102 человека личного состава ГСЧС на 22 единицы техники.

В настоящее время на месте ЧП дополнительно в готовность приведены 50 спасателей и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожар в Чернобыльской зоне, который начался вчера днем, не несет н угрозы атомной электростанции. Лес горит почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка, а ветер юго-западный.