10:18 30.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара, - ГСЧС

По состоянию на утро пятницы в Чернобыльской зоне продолжается лесной пожар, площадь которого составляет около 25 га.

В Чернобыльской зоне продолжается тушение пожара, - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, к тушению привлечен вертолет МИ-8 с водосливным устройством и два самолета Ан-32П.

Всего к тушению пожара привлечены 102 человека личного состава ГСЧС на 22 единицы техники.

В настоящее время на месте ЧП дополнительно в готовность приведены 50 спасателей и 10 единиц техники Киевской, Житомирской областей и столицы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожар в Чернобыльской зоне, который начался вчера днем, не несет н угрозы атомной электростанции. Лес горит почти на границе 10-километровой зоны возле села Буряковка, а ветер юго-западный. 


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