10:58 30.06.2017 | Происшествия | Новости
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На электростанции в США произошел взрыв, есть жертвы

На электростанции в штате Флорида произошел сильный взрыв. В результате инцидента погибло двое человек, еще по меньшей мере четыре человека получили ранения.

На электростанции в США произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщает  Associated Press.

Как отмечается, взрыв произошел на станции в Аполло-Бич в округе Хиллсборо.

"Все пострадавшие подрядчики, котрые занимались регулярными работами по обслуживанию", - отметил пресс-секретарь шерифа округа Хиллсборо.

Также он отметил, что точные причины взрыва неизвестны, однако власти штата быстро исключили возможность теракта.

В свою очередь пресс-секретарь TECO Шери Джейкобс подчеркнула, что инцидент произошел в блоке сжигания угля возле шлакоприемника. По ее словам, компания проводила регулярное техническое обслуживание резервуара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Герат Афганистана произошел мощный взрыв у мечети. Десять человек погибли.


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