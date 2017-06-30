На электростанции в США произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, взрыв произошел на станции в Аполло-Бич в округе Хиллсборо.

"Все пострадавшие подрядчики, котрые занимались регулярными работами по обслуживанию", - отметил пресс-секретарь шерифа округа Хиллсборо.

Также он отметил, что точные причины взрыва неизвестны, однако власти штата быстро исключили возможность теракта.

В свою очередь пресс-секретарь TECO Шери Джейкобс подчеркнула, что инцидент произошел в блоке сжигания угля возле шлакоприемника. По ее словам, компания проводила регулярное техническое обслуживание резервуара.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Герат Афганистана произошел мощный взрыв у мечети. Десять человек погибли.